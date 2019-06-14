14 июня ожидаются следующие события – Челябинск

14.06.2019, пятница

09:00-12:00 Челябинск – Акция «Корпоративное донорство» в Металлургическом районе (площадка рядом с кинотеатром «Россия», мобильный пункт заготовки крови)

09:00-11:00 Челябинск – Всемирный день донора крови (Челябинская областная станция переливания крови, ул. Воровского, 68)

10:00 Челябинск – Награждение партнеров и медиков за участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с участием главы Челябинска Владимира Елистратова (администрация города, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Начинает работу «поликлиника под открытым небом» – «Территория здоровья» (площадь Революции)

13:00 Челябинск – Открытие после реконструкции здания военной прокуратуры Челябинского гарнизона (ул. Карла Маркса, 101)

Челябинск. Другие новости 13.06.19

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