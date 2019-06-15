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Суббота, 15 июня 2019, 08:09 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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15-17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15.06.2019, суббота

  • 11:00 Челябинск – Закрытие «Дней дизайна в Публичке» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №2)

  • 12:00 Сосновский район – Открытие Всероссийских соревнований по конкуру – «Кубок губернатора Челябинской области памяти П.И. Сумина» (п. Новый Кременкуль, ул. Трактовая, 10)

  • 17:00 Челябинск – Клуб «Наше место» проводит гала-концерт исполнителей на русском жестовом языке (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

16.06.2019, воскресенье

  • 12:00 Челябинск – Всероссийский олимпийский день (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)

17.06.2019, понедельник

  • 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием мэра Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 14.06.19

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