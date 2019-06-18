18 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18.06.2019, вторник

09:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения работы травматолога-ортопеда Сергея Липина, который расскажет о преимуществах артроскопических операций, число которых в третьей областной клинической больнице увеличилось в два раза (ОКБ №3, пр. Победы, 287, холл)

10:00 Челябинск – Федеральный образовательный проект поддержки предпринимательства «Мама-предприниматель», разработанный специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости (МФЦ «Территория бизнеса», ул. Российская, 119, 2 этаж, каб. 21)

10:00 Челябинск – Пресс-завтрак, посвященный XXVII Всероссийскому Бажовскому фестивалю народного творчества (центр народного творчества, ул. Первой Пятилетки, 17)

11:00 Челябинск – Состоится урок «Живой истории» для школьников (школа №112, ул. Героев Танкограда, 104)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная IV фестивалю народных напитков на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Труда, 179)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как остановить наркоманию в Челябинской области?» (пресс-центр ИД «Гранада Центр», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Видеоконференцсвязь с Центризбиркомом РФ с трансляцией расширенного заседания рабочей группы по взаимодействию ЦИК РФ с общероссийскими общественными организациями инвалидов (Избирательная комиссия Челябинской области, ул. Кирова, 114, каб. 237)

14:00 Челябинск – Региональное управление Росреестра и прокуратура Челябинской области проведут пресс-конференцию по проблемам, связанным с осуществлением государственного земельного надзора на территории региона (агентство «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55-«а»)

Челябинск. Другие новости 17.06.19

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