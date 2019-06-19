19 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19.06.2019, среда

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ул. Кирова, 114, гербовый зал ЗСО)

10:00 Челябинск – Областное совещание с главами городов и районов Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Международный форум для российских компаний с экспортным и инвестиционным потенциалом (отель «Radisson Blu», ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике и транспорту (ул. Кирова, 114, каб. 502)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области от «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») к ООО «Уральская энергосбытовая компания» – совместному предприятию ПАО «Фортум» и АО «Энергосбытовая компания «Восток» (отель «Radisson Blu», ул. Труда, 179, зал «Сигма»)

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам (ул. Кирова, 114, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» на Южном Урале» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», улица Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 18.06.19

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