20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

20.06.2019, четверг

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

12:30 Челябинск – Мастер-классы Игоря Рудника и Виталия Савченко с участниками инклюзивного танцевального коллектива «SODA». Столичные хореографы участвуют в реализации инклюзивного проекта «Танцуют все!», объединяющем молодых людей, в том числе с ограничениями здоровья (ДК ЧТПЗ, ул. Новоросийская, 83)

15:00 Челябинск – Круглый стол на тему любительской рыбалки и взимания платы за нее на водоемах Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

Челябинск. Другие новости 19.06.19

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