21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2019, пятница

11:00 Челябинск – Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (Сквер Защитников Отечества, Дворец культуры «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

14:00 Челябинск – Благотворительное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби (ДК ЖД, ул. Цвиллинга, 54)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие памятника «Защитнику Отечества» (возле образовательного центра №2, Парковый, ул. Скульптора Головницкого, 5)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Дорожное строительство и ремонт в г. Челябинске. Состояние и перспективы развития дорожной сети» (пл. Революции, 2, каб. 404)

23:00 Челябинск – Панихида об упокоении душ всех, кто не вернулся с поля брани или страдальчески погиб в годы Великой Отечественной войны (у мемориала «Скорбящие матери» на Лесном кладбище)

Челябинск. Другие новости 20.06.19

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