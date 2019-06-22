22-24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2019, суббота

09:00 Челябинск – Возложение венков и цветов к Вечному огню, посвященное Дню памяти и скорби (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)

10:00 Челябинск – Мемориал имени Виталия Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

12:00 Челябинск – Акции «Свеча памяти» и «Горсть Памяти» у мемориального комплекса «Память» (ул. Блюхера, 97, памятник «Скорбящие матери»)

17:00 Челябинск – Акция «Свеча памяти» у памятника тракторозаводцам в Саду Победы, памятника создателям реактивной артиллерии «Катюша» (ул. Доватора, 15), «Панно «Политрук» (ул. Молодгвардейцев, 48), памятного знака «Ленинградский мост» на пр. Победы (мост через реку Миасс), Монумента Славы в Сквере Победы, памятника погибшим заводчанам перед ДК «Станкомаш» (ул. Тухачевского, 3)

19:00 Челябинск – Акция «Свеча Памяти» на центральном посту – у Памятника добровольцам-танкистам на Аллее Славы, а также в Курчатовском районе – у памятника советскому солдату-победителю» на территории «Образовательного центра №2 города Челябинска» (ул. Скульптора Головницкого, 5)

22:00 Челябинск – «Челябинск-сити» окрасится иллюминацией в виде горящей свечи – символа памяти и скорби по всем тем, кто погиб в Великой Отечественной войне (ул. Кирова, 159)

23.06.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – «Большой фестиваль футбола», организаторами которого выступает футбольный клуб «Зенит» (площадь Революции)

24.06.2019, понедельник

12:00 Челябинск – Лекторий Челябинского государственного университета «Зелёный понедельник» открывает сезон-2019 (ЧелГУ, 1-й корпус, ул. Братьев Кашириных, 129)

14:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием мэра Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Проводы призывников на Черноморский флот, которые будут служить на подшефном большом десантном корабле «Цезарь Куников» (Морское собрание Челябинской области, ул. Сони Кривой, 30)

Челябинск. Другие новости 21.06.19

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