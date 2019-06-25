25 июня ожидаются следующие события – Челябинск

25.06.2019, вторник

09:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Практический семинар «Актуальные конкурсы Фонда содействия инновациям для физических и юридических лиц» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев 31, корп.1, площадка «Точка кипения Челябинск»)

11:00 Челябинск – Брифинг с председателем избирательной комиссии Челябинской области Сергеем Обертасом (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы сохранения объектов культурного наследия в Челябинской области» (МБУК «Центр культурно-информационной деятельности», ул. Елькина, 45, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 24.06.19

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