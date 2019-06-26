26 июня ожидаются следующие события – Челябинск

26.06.2019, среда

10:00 Челябинск – Выездное совещание на ремонтируемый участок автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самра-Уфа-Челябинск, подъезд к Екатеринбург (в районе поста ГАИ на выезде из Челябинска, не доезжая до поворота на Долгодеревенское, левый проезд)

13:30 Копейск – Выезд экопатруля «Антисмог» на место эндогенных пожаров в районе озера Курочкино (озеро Курочкино, восточный берег)

18:30 Челябинск – Генеральный прогон спектакля «Время женщин» (пл. Революции, 6, театр драмы)

Челябинск. Другие новости 25.06.19

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