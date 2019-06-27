27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2019, четверг

10:00 Челябинск – Заседание Избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Копейск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Рабочая встреча по вопросам платы за рыбалку на водоемах Челябинской области с участием председателя общественной палаты региона Олега Дубровина, начальника отдела рыбоводства и рыболовства управления по развитию сельскохозяйственного производства министерства сельского хозяйства области Алексея Екимова, арендаторов озер и рыбаков-любителей (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 89, конференц-зал)

11:00 Челябинск – В рамках конкурса «Цифровые решения для регионов» стартует Data-хакатон («Точка кипения Челябинск», ул. Молодогвардейцев 31, корп. 1)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «С молитвой о Пальмире», посвященная концерту, который состоится в Челябинске 1 июля – в День памяти и скорби ветеранов боевых действий (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

17:00 Челябинск – Встреча главы Челябинской области Алексея Текслера с обладателем Кубка Гагарина Никитой Нестеровым (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – Фестиваль современного искусства, спорта и музыки Urban Fest (автопарковка у ТРК «Горки» со стороны Меридиана)

Челябинск. Другие новости 26.06.19

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