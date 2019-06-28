28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

28.06.2019, пятница

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная необычным фестивалям июля на Южном Урале: «Аркаим» (состоится 6 июля в одноименном заповеднике), «Изумрудный город» (соберутся сказочные персонажи со всей России), Первый Уральский фестиваль автомобильного туризма, Второй фестиваль гуманного отношения к животным (Центр развития туризма Челябинской области, ул. Красноармейская, 100)

16:00 Копейск – Финальный марафон на 5 километров для участников программы «Школа бизнеса Челябинской области» (городская лыжная база, ул. Лесопарковая, 2-«а»)

Челябинск. Другие новости 27.06.19

В Челябинской области – новый министр экономического развития. / Трон с унитазом: в Челябинске никак не могут продать дом зверски убитого депутата (ФОТО). / Из бюджета региона выделили средства на покупку новых автобусов для Челябинска. Читать дальше

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