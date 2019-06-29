29 июня – 1 июля ожидаются следующие события – Челябинская область

29.06.2019, суббота

10:00 Челябинск – Глава Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, площадь перед главным зданием ЮУрГУ)

10:00 Уйское – Празднование Дня Уйского района

11:00 Магнитогорск – Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию города

12:00 Челябинск – Сабантуй (Сад Победы)

15:00 Миасс – Пресс-конференция в рамках Ильменского фестиваля авторской песни (территория горнолыжного курорта «Солнечная долина», новая творческая площадка «Шатёр»)

30.06.2019, воскресенье

12:00 Челябинск – Празднование 100-летия образования Республики Башкортостан (Сад Победы)

01.07.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Итоги экологического аудита ПАО «Мечел». Перспективные направления по защите атмосферного воздуха в Челябинске» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Занятие лектория под открытым небом «Зеленый понедельник». По окончании лекций всех ждёт экскурсия по ботаническому саду (ЧелГУ, первый курс, ул. Братьев Кашириных, 129)

Челябинск. Другие новости 28.06.19

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