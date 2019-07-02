2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

02.07.2019, вторник

10:00 Челябинск – Выездное совещание по проверке хода ремонтных работ подземных переходов на площади Революции (встреча – переход у Молодежного театра)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале состоится «Ариэль-Фест 2019» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Троицкой книжной выставке-ярмарке, которая в рамках VIII всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории современной жизни России» на двух площадках (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Участники Народного фронта совместно с Федерацией подводных охотников Челябинской области проведут подводный субботник по очистке дна карьера парка Гагарина от травы (встреча у администрации ЦПКиО)

Челябинск. Другие новости 01.07.19

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