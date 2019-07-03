3 июля ожидаются следующие события – Челябинская область

03.07.2019, среда

09:30 Челябинск – Выездное совещание по вопросам состояния инфраструктуры города Челябинска с участием врио главы города Натальи Котовой (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Единственный в Челябинской области победитель конкурса Фонда содействия инновациям по программе «Интернационализация» – ООО «Солар» – расскажет о своем участии в конкурсе и о том, как компании удалось получить грант в 14 миллионов рублей на развитие совместного с Чехией инновационного проекта в сфере ЖКХ (альтернативная энергетика) (ул. Молодогвардейцев, 15-«а»)

15:00 Челябинск – Круглый стол по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 02.07.19

Власти упорно не хотят превратить Челябинск в современный комфортный город (ФОТО). / Повторный процесс по «делу о вязанке дров» у Томинского ГОКа начался с фальстарта. / В интернете продают визитку Владимира Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»