4 июля ожидаются следующие события – Челябинская область

04.07.2019, четверг

09:00 Челябинск – Специалисты ЧОКЦОиЯМ расскажут об уникальном случае удаления гигантской опухоли в желудке и сохранении при этом всего органа (ЧОКЦОиЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие стелы с отсчетом обратного времени до Единого дня голосования 8 сентября 2019 года (Кировка, у ТЦ «Молодежная мода»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная выходу информационной брошюры «В помощь многодетной семье» (пл. Революции, 4, 4 этаж)

11:00 Челябинск – Открытие научной части VIII всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории современной жизни России» (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129, актовый зал театрального корпуса)

12:00 Челябинск – Фотосессия с главным трофеем КХЛ – Кубком Гагарина – в ледовой арене «Трактор». Вход свободный

Челябинск. Другие новости 03.07.19

Челябинцев могут заставить платить за содержание контейнерных площадок (ВИДЕО). / «Красное & Белое» вывели в оффшоры. / Суд обязал челябинский облизбирком действовать. Читать дальше

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