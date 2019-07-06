6-8 июля ожидаются следующие события – Челябинск

06.07.2019, суббота
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11:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (парк имени Тищенко)
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11:00-15:00 Челябинск – Все желающие смогут пройти тест на ВИЧ (парк имени Тищенко)
07.07.2019, воскресенье
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12:00 Копейск – V фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город», посвященный Дню семьи, любви и верности (ул. Проспект Победы, 49-А, поворот на пески)
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12:00-15:00 Челябинск – Все желающие смогут бесплатно, быстро, анонимно пройти тест на ВИЧ (пересечение ул. Кировы с ул. Коммуны, у скульптуры Мальчик с верблюдами)
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13:00-17:00 Челябинск – На пешеходной части улицы Кирова выступят творческие коллективы, будут организованы игровые площадки, фотозоны, творческие мастер- классы
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13:00-20:00 Челябинск – В городском саду им. А. С. Пушкина состоится спортивный праздник, будут организованы мастер-классы по изготовлению леденцов, твистинг из воздушных шаров (создание фигур и скульптур), красочные фотозоны
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15:00 Челябинск – Проводы группы призывников из Челябинска на Тихоокеанский флот (Сад Победы, у памятника «Защитникам морских рубежей»)
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16:00 Челябинск – Концерт в рамках фестиваля «Музыкальное лето» (сквер «Семейный», Ленинский район)
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17:00 Челябинск – В сквере на улице Молодогвардейцев состоится праздничный концерт в честь Дня любви, семьи и верности
08.07.2019, понедельник
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09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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12:00 Челябинск – Ботанический сад Челябинского государственного университета вновь соберёт участников лектория «Зелёный понедельник» (первый корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)
Челябинск. Другие новости 05.07.19
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