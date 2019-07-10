10 июля ожидаются следующие события – Челябинская область

10.07.2019, среда

08:30 Челябинск – Прием документов на гранты «Агростартап» и реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (министерство сельского хозяйства Челябинской области, ул. Сони Кривой, 75)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 4 этаж)

11:00 Челябинск – Министерство экологии Челябинской области проведет «контрольную закупку» по вопросу ограничения доступа граждан к водоемам (сбор у здания минэкологии, пр. Ленина, 57)

12:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской почты, с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Мамина (зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинске Кубка Азии по пауэрлифтингу (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:30 Челябинск – Встреча омбудсмена Маргариты Павловой с руководителями НКО Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

Челябинск. Другие новости 09.07.19

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