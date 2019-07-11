11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11.07.2019, четверг

11:00 Челябинск – Заседание Общественного совета по региональной части федерального проекта «Старшее поколение» ВПП «Единая Россия» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Микрокредитование: новые правила и их последствия» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Встреча торговых представителей иностранных государств с южноуральскими предпринимателями, занимающимися экспортом (МФЦ «Территория Бизнеса», ул. Российская, 110)

14:30 Челябинск – Избирательная комиссия Челябинской области рассмотрит вопрос о регистрации кандидата на должность Губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Челябинск, Кирова, 114)

Челябинск. Другие новости 10.07.19

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