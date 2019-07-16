16 июля ожидаются следующие события – Челябинск

16.07.2019, вторник

09:00-12:00 Челябинск – Акция «День православного донора» (у Свято-Симеоновского кафедрального собора, ул. Кыштымская, 32)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги выдвижения и регистрации кандидата на должность губернатора Челябинской области Константина Нациевского» (обком КПРФ, ул. Советская 16-«а», 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинской области фестиваля народных напитков. Он пройдет 19-20 июля на базе отдыха «Курочкино» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Глава Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (правительство области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 15.07.19

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