17 июля ожидаются следующие события – Челябинск

17.07.2019, среда

10:00 Челябинск – Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова посетит пенсионерку в поселке Новосинеглазовский, которой помогли поставить окна в квартире (ул. Советская, 17)

10:00 Челябинск – Обучающий семинар-совещание с организаторами выборов в Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

10:30 Челябинск – Открытая тренировка «Трактора» для средств массовой информации. По окончании тренировки журналисты смогут задать свои вопросы игрокам и главному тренеру «черно-белых» Петерису Скудре (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

12:00 Челябинск – Второй этап XXXIII Конференции Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

13:00 Челябинск – В рамках рабочего визита в Челябинскую область члена Совета Общественной палаты РФ Максима Григорьева состоится встреча с членами межкомиссионной рабочей группы по общественному контролю региональной Общественной палаты. Также пройдет мастер-класс с членами участковых избирательных комиссий и общественными наблюдателями (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

Челябинск. Другие новости 16.07.19

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