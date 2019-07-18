18 июля ожидаются следующие события – Челябинск

18.07.2019, четверг

10:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам состояния инфраструктуры Челябинска с участием врио главы города Натальи Котовой (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2, по свободному маршруту)

16:00 Челябинск – Брифинг на тему исполнения поручения главы региона Алексея Текслера по обеспечению безопасности на воде (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

17:00-19:00 Челябинск – Кастинг по отбору артистов для участия в премьере спектакля «Сукины дети» по пьесе Леонида Филатова. Главное условие для участников – отсутствие актерского образования (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

18:00 Челябинск – Открытие Центра общественной поддержки кандидата на должность губернатора Челябинской области от КПРФ Константина Нациевского (ул. Советская, 16-«а», 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 17.07.19

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