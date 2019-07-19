19 июля ожидаются следующие события – Челябинск

19.07.2019, пятница

11:00 Челябинск – Будет дан старт производству специальных железнодорожных кранов на ООО «Челябкрансервис» (пос. Новосинеглазово, ул. Станционная,1-«а»)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная II Международному кинофестивалю «Предчувствие», который пройдет с 5 по 12 сентября на четырех площадках Челябинска (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

16:00 Челябинск – Завод «Трубодеталь» в честь Дня металлурга и своего юбилея (предприятие отмечает 70-летие под слоганом «Искусство в деталях») устраивает Фестиваль искусств (отель SmolinoPark, пос. Смолино, ул. Чапаева, 144)

16:00 Челябинск – Новый гарантирующий поставщик электрической энергии в Челябинской области, компания «Уралэнергосбыт», проводит информационную встречу с населением (офис компании «Уралэнергосбыт», ул. Энтузиастов, 26 –«а»)

Челябинск. Другие новости 18.07.19

Оставшись без чистого воздуха, Челябинск может остаться и без питьевой воды. / В Челябинской области продлили режим «черного неба». / На выборы в райсоветы Челябинска заявились больше 800 человек. Читать дальше

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