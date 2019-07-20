20-21 июля ожидаются следующие события – Челябинск

20.07.2019, суббота

13:00 Челябинск – Официальное открытие скейт-парка на главной площади Челябинска (пл. Революции)

17:30 Челябинск – Торжественное открытие сквера на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева

20:00 Магнитогорск – Празднование Дня металлурга на стадионе спортивного комплекса «Металлург» (ул. Первого Спутника, 2)

21.07.2019, воскресенье

19:00 Челябинск – Концерт Хора Турецкого. Вход свободный (площадка у Торгового центра)

Челябинск. Другие новости 19.07.19

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