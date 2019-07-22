22 июля ожидаются следующие события – Челябинск

22.07.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Праздничная программа, посвященная Дню российского бокса (Театральная площадь)

14:00 Челябинск – Пресс-тур на челябинскую городскую свалку (сбор с 13:00 до 13:15 у здания министерства экологии Челябинской области, пр. Ленина, 57)

19:00 Челябинск – Матчевая встреча сборных команд Челябинской области и России по боксу (Театральная площадь)

Челябинск. Другие новости 21.07.19

Руководство Челябинской области подписало соглашение об экологическом сотрудничестве с ПАО «Мечел». / В России становится модным совмещать работу с личной жизнью. / Власти Верхнего Уфалея превратили День металлурга в кошмар для горожан. Читать дальше

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