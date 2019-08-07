7 августа ожидаются следующие события – Челябинск

07.08.2019, среда

08:15 Челябинск – Выездное совещание по вопросам благоустройства территории Челябинска (отъезд представителей СМИ от администрации города, пл. Революции, 2, по свободному маршруту)

09:00 Челябинск – Второй тренинг «Искусство самопрезентации» участников кадрового конкурса «Команда Челябинской области», инициированного главой региона А.Л. Текслером (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал заседаний)

10:00 Челябинск – Круглый стол «Перспективные направления развития города Челябинска. Обсуждение Генерального плана города Челябинска» в рамках выставки-форума «Строительство. Национальный проект «Комфортная жизнь» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Золотой»)

15:00 Челябинск – Стратегическая сессия Общественной инициативы «Текслер-2019» по социальной роли бизнеса с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (МФЦ «Территория бизнеса», ул. Российская, 110)

16:00 Челябинск – Заседание муниципального проектного комитета города Челябинска с участием врио главы города Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 06.08.19

Уральцы взбунтовались против энергетиков, отсуживающих у них деньги. / Челябинцев осчастливят насильно: на улице Воровского начали пилить деревья. / В Челябинской области на пожарах погибли полторы сотни человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»