8 августа ожидаются следующие события – Челябинск

08.08.2019, четверг

11:00 Челябинск – IX Областной фестиваль для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (банкет-холл «Аттимо», пр. Ленина, 68)

11:00 Челябинск – Активисты регионального отделения ОНФ проведут выездной рейд по наиболее опасным объектам строительства: зданиям и сооружениям. Планируется посетить 2-3 опасных объекта строительства, а также передать реестр выявленных объектов в адрес администрации города (отъезд от ул. Цвиллинга, 20)

17:00 Челябинск – Актерский тренинг для актеров-непрофессионалов – 3-й тур кастинга на спектакль, в котором участвуют обычные челябинцы, зрители Камерного театра (ул. Цвиллинга,15)

Челябинск. Другие новости 07.08.19

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