11-12 августа ожидаются следующие события – Челябинск

11.08.2019, воскресенье

11:00 Копейск – Авиационный праздник «55 лет Аэродрому государственной авиации Челябинск «Калачёво» (аэродром Калачёво)

12.08.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием руководителя, партнеров и экспертов проекта «Медиашкола для социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» (ОТВ, пл. Революции, 4)

14:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в стратегической сессии Общественной инициативы «Текслер-2019» по социальным проектам в сфере экологии (Ботанический сад ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129)

Челябинск. Другие новости 10.08.19

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