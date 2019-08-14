14 августа ожидаются следующие события – Челябинск

14.08.2019, среда

09:30 Челябинск – Областное совещание с главами городов и районов Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Тренинг для участников конкурса «Команда Челябинской области», инициированного Алексеем Текслером, «Коммуникативные навыки и инструменты эффективного лидера (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Выездной рейд Общероссийского Народного фронта по мониторингу качества ремонта дорог, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (отъезд от ул. Цвиллинга, 20)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «ЧЕЛТРИАЛ-2019 – призовой фонд миллион рублей!» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Сбор представителей СМИ для освещения работы новой модели поликлиники, основанной на технологиях «бережливого производства», на примере областной клинической больницы №2 (ул. Гагарина, 18)

14:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный мемориально-патриотическому проекту «Звезда Памяти» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 13.08.19

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