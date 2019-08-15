15 августа ожидаются следующие события – Челябинск

15.08.2019, четверг

09:00 Челябинск – Отъезд на презентацию проекта нового исторического парка «Застава – 18» (Красноармейский район, вблизи с. Пашнино 2-е) (от ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Алексей Текслер примет участие в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания (ДУМ «Смена» ул. Горького, 38)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Переселение из аварийного жилья на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в стратегической сессии Общественной инициативы «Текслер-2019» по социальным проектам в сфере экологии (Ботанический сад ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, вход в приемную комиссию)

16:00 Челябинск – Встреча Алексея Текслера с членами Федерации профсоюзов Челябинской области (ул. Цвиллинга, 46, зал для конференций на 3 этаже)

Челябинск. Другие новости 14.08.19

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