17-19 августа ожидаются следующие события – Челябинск

17.08.2019, суббота

11:00 Челябинск – Всероссийская акция «Медицинская лабораторная» (пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – Открытие XVIII городской выставки цветов и плодов с участием врио главы Челябинска Наталья Котова (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)

18.08.2019, воскресенье

14:00 Челябинск – Вторая встреча с творческой студии «Ominaesi». Художники-преподаватели расскажут о своей студии, представят свои картины, продемонстрируют суми-э – вид монохромной живописи, в которой используется чёрная тушь и широкая гамма серых тонов, возникающих при смешении туши с водой. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах «Япония загадочная и притягательная» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69/ул. Свободы, 60, Голубая зала)

14:00 Челябинск – Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает челябинцев стать участниками акции «Мы в ответе за тех, кого приручили» ко Всемирному дню бездомных животных (ул. Коммуны, 69)

19.08.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Региональный форум «CHEL BUSINESS DAYS 2019» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящему 3 сентября включению архитектурной подсветки Челябинской телебашни (пресс-центр РТР-Южный Урал, ул. Орджоникидзе, 54Б)

Челябинск. Другие новости 16.08.19

«Ушел в библиотеку»: история с пожаром в доме Пчелина в Челябинске вылилась в уголовное дело. / Челябинцы смогут купить билет в оперный за 50 рублей. / В Челябинской области столкнулись автобус и фура. Четверо пострадавших. Читать дальше

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