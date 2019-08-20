20 августа ожидаются следующие события – Челябинск

20.08.2019, вторник
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09:00 Челябинск – Встреча с врачами ЧОКБ и со спасенной ими от инвалидности молодой матерью, всю жизнь страдавшей от врожденного вывиха (областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, 5 корпус)
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10:00 Челябинск – Пленарное заседание в рамках традиционной августовской конференции работников образования с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Встреча предпринимателей Челябинска с президентом ассоциации мелкорозничной торговли, вице-президентом ассоциации «НП «ОПОРА»», председателем объединенного координационного совета межрегионального профсоюза предпринимателей Владленом Максимовым. Тема встречи – «Новеллы федерального законодательства. Позиция федерального центра в вопросах размещения НТО» (пл. Революции, 2, каб. 40)
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16:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Сергей Приколотин поздравят со 105-летием Наталью Саватеевну Шестакову, которая 52 года проработала медицинской сестрой в кожно-венерологическом диспансере №1 (ул. Свободы, 102)
Челябинск. Другие новости 19.08.19
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