21 августа ожидаются следующие события – Челябинск

21.08.2019, среда

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по строительной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по законодательству (ЗСО, Кирова, 114, каб. 504)

11:30 Челябинск – Приезжает секретарь Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ Российской Академии наук Александр Соломатин (МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска», ул. Елькина, 88)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания по промышленной политике (ЗСО, Кирова, 114, каб. 502)

14:00 Челябинск – Заседание муниципального проектного комитета Челябинска по программе «Город для жизни» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж).

Челябинск. Другие новости 20.08.19

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