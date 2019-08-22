22 августа ожидаются следующие события – Челябинск

22.08.2019, четверг

10:00 Челябинск – Члены избирательной комиссии Челябинской области примут избирательные бюллетени (ул. Постышева, 2, типография «Книга»)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике ул. Кирова, 114, гербовый зал)

16:00 Челябинск – Расширенное заседание Совета Челябинской областной организации «ОПОРА РОССИИ» (МФЦ «Территория Бизнеса», ул. Российская, 110, корп. 1)

16:00 Челябинск – Акция «Добрые сердца». Читатели и гости ЧОУНБ встретятся с представителями различных городских организаций, деятельность которых связана с судьбами беспризорных собак и бездомных кошек – приюты «Лис», «Лаки», «БиМ», ЧОООЗЖ «ЗооЦентр», сотрудниками ветклиник и грумерами. В программе – мастер-классы, кинопоказ, викторины и выставки (пр. Ленина, 60)

19:00 Челябинск – Встреча с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций-победителей в конкурсе президентских грантов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 21.08.19

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