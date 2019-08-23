23 августа ожидаются следующие события – Челябинск

23.08.2019, пятница

10:00 Челябинск – Круглый стол на тему «Антибюрократическая учительская инициатива», в рамках которого пройдет обсуждение проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал, 3 этаж)

14:00 Челябинск – Стратегическая сессия по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области с участием главы Челябинской области Алексея Текслера и гендиректора АО «Корпорация «МСП» Александра Бравермана (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, 3 этаж, «Изумрудный зал»)

15:00 Челябинск – Танцевальный марафон с участием челябинцев старшего поколения (Горсад им. А.С. Пушкина)

16:00 Челябинск – Открытие X Слета участников конкурсов профессионального мастерства Уральского федерального округа и областного конкурса «Лидер в образовании» (отель «SMOLINOPARK», п. Смолино, ул. Чапаева, 114)

Челябинск. Другие новости 22.08.19

Власти Челябинска решили поставить светофор на месте, где иномарка сбила ребёнка. / Челябинцев предлагают загнать под землю – за их же деньги. / В Челябинской области бизнесмен насадил трупы цапель на кол. Читать дальше

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