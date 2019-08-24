24-26 августа ожидаются следующие события – Челябинск

24.08.2019, суббота

14:00 Челябинск – Благотворительный матч по футболу между ветеранами сборной России и детьми из детских домов и интернатов Челябинской области (Спортивный комплекс «Локомотив», ул. Монакова, 1-«а»)

17:00 Челябинск – Турнир по профессиональному боксу, в рамках которого состоится бой Ковалёв vs Ярд. Помимо главного боя, состоится еще десять поединков, в том числе и титульных (Ледовая арена «Трактор»)

25.08.2019, воскресенье

14:00 Челябинск – Праздник «Бородинское сражение», приуроченный к памятной дате «День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 1812 года» (сквер Алое Поле)

26.08.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

09:30 Челябинск – Открытие XIX Международной конференции молодых ученых «Леса Евразии» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Безналичное платёжное поведение: советы челябинских экспертов» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 23.08.19

Как на подбор: «Единая Россия» сливает выборы в одном из районов Челябинска. / В Копейске из горящего детского сада вывели 260 человек. / Описторхозная рыба из Югры бесконтрольно распространяется по Уралу. Читать дальше

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