27 августа ожидаются следующие события – Челябинск

27.08.2019, вторник

10:00 Челябинск – Визит в Областной перинатальный центр уполномоченного по правам человека Челябинской области (Областной перинатальный центр, ул. Воровского, 70, стр. 12)

10:30 Челябинск – Команда «Мотор-ЮИК» из Южноуральска прибывает в Челябинск на железнодорожный вокзал (сбор в 10:10 у ж/д вокзала)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему перехода на цифровое вещание («Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию первого испытания атомной бомбы на Семипалатинском полигоне (Общество «Знание», ул. Васенко, 63, 3 этаж)

16:00 Челябинск – Круглый стол «Взаимодействие общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы. Итоги работы ОНК Челябинской области IV созыва» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 26.08.19

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