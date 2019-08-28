28 августа ожидаются следующие события – Челябинск

28.08.2019, среда

11:00 Челябинск – 11 часов состоится первенство детских поселковых команд по мини-футболу в пос. Смолино (пер. Дачный, 18)

11:00 Челябинск – Общественная палата города Челябинска проводит круглый стол «Проблемы Шершневского водохранилища. Жизнеобеспечение и благоустройство прилегающих территорий» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 404)

11:30 Челябинск – Пресс-подход исполняющего обязанности министра культуры области Алексея Бетехтина в преддверии областного августовского совещания (конгрессно-выставочный холл, пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Вторая пресс-конференция главы Челябинской области Алексея Текслера (конгресс-отель «Малахит»)

12:00 Челябинск – Областное августовское совещание министерства культуры Челябинской области, а также в рамках нацпроекта «Культура» награждение победителей областного конкурса «Лучшее учреждение художественного образования детей Челябинской области – 2019» (конгрессно-выставочный холл, пр. Ленина, 35)

14:00 Челябинск – Заседание муниципального проектного комитета Челябинска по программе «Город для жизни» с участием врио главы города Натальи Котовой (пл. Революции, 2, каб. 501)

17:30 Челябинск – Пресс-подход директора Камерного театра, режиссера и артистов премьерного спектакля «В душе хороший человек» (ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр)

18:00 Челябинск – Первая премьера нового сезона – спектакль «В душе хороший человек». Перед спектаклем в холле театр будет организована выставка питомцев приюта «Спаси меня» и сбор средств в помощь брошенным кошкам (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 27.08.19

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