29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

29.08.2019, четверг

09:00 Челябинск – Глава Челябинской области Алексей Текслер посетит строительство Соборной мечети и проведет встречу с активом конгресса татар Челябинской области (отъезд от резиденции губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию системы социальной защиты Челябинской области (театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

13:30 Челябинск – Публичные слушания по рассмотрению проекта Генерального плана города Челябинска (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

15:00 Челябинск – Предпоказ выставки «Россия – Моя история» (Гагарин Парк, ул. Труда, 183, вход стороны Уральской молнии)

Челябинск. Другие новости 28.08.19

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