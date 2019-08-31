31 августа – 2 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

31.08.2019, суббота

10:00 Челябинск – Фестиваль современной культуры «Искусство требует стен», посвященный окончанию летних каникул (площадка у общежития №7, пр. Ленина, 80)

12:00 Челябинск – Общественно-политический вернисаж (парк им. Ю. Гагарина)

01.09.2019, воскресенье

09:30 Челябинск – Открытие коннной скульптуры «Дон Кихот» (лицей №31, ул. Володарского, 18)

14:00 Челябинск – «Первоклассная линейка» и открытие XIII фестиваля-конкурса талантливой молодежи «Артишок» (парк им. Ю. Гагарина, главная сцена у фонтана «Ниагара»)

14:00 Челябинск – Открытие регионального фестиваля современных молодежных направлений «Продвижение» (пл. Революции)

19.08.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, с участием врио главы города Натальи Котовой (гимназия №63, ул. 3-го Интернационала, 113)

12:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Открытие специализированного класса предпрофессиональной подготовки правоохранительной направленности «АРПО-дети» (школа №75, ул. Пограничная, 1)

Челябинск. Другие новости 30.08.19

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