3 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

03.09.2019, вторник

09:00 Челябинск – Международная научно-практическая конференция по хирургии, на которую приглашены самые известные специалисты в этой области медицины. На большой экран в КРК Мегаполис будет транслироваться в онлайн режиме проведение реальных хирургических вмешательств по лечению грыжи. Прямая трансляция будет проходить из оперблока Челябинской областной больницы и из операционной Московского научного центра им. А.С. Логинова (КРК «Мегаполис», Свердловский проспект, 51а, Мегазал, вход со стороны колеса обозрения)

13:00 Челябинск – Торжественный прием стипендиатов администрации города Челябинска с участием врио главы города Наталья Котова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Финальные выступления IV фестиваля военно-патриотической песни «Наше поколение против террора» (сцена летнего театра в парке им. Ю. Гагарина)

18:00 Челябинск – Выступление группы «Каскад» (Ярославль) в рамках IV фестиваля военно-патриотической песни «Наше поколение против террора» (сцена летнего театра в парке им. Ю. Гагарина)

20:00 Челябинск – Запуск архитектурной подсветки челябинской телебашни (горсад им. А.С. Пушкина)

Челябинск. Другие новости 02.09.19

Общественники потребовали проверить скандально известный контактный зоопарк в Челябинске. / А чего тянуть? Мэр Златоуста подал в отставку. / Затерянные во времени: лидер южноуральских «единороссов» поздравил челябинцев не с тем праздником. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»