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Среда, 4 сентября 2019, 05:41 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

04.09.2019, среда

  • 09:30 Челябинск – Презентация новых городских автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива (Театральная площадь)

  • 10:00 Челябинск – «День открытых дверей» для СМИ на Челябинском «Заводе ТЕХНО» (ул. Валдайская, 5)

  • 13:00 Челябинск – Церемония торжественного открытия парка «Россия – Моя история» (ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк»)

Челябинск. Другие новости 03.09.19

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