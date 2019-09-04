4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

04.09.2019, среда

09:30 Челябинск – Презентация новых городских автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива (Театральная площадь)

10:00 Челябинск – «День открытых дверей» для СМИ на Челябинском «Заводе ТЕХНО» (ул. Валдайская, 5)

13:00 Челябинск – Церемония торжественного открытия парка «Россия – Моя история» (ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк»)

Челябинск. Другие новости 03.09.19

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