5 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05.09.2019, четверг

11:00 Челябинск – Пресс-конференция с представителями управления налоговой службы по Челябинской области, посвященная имущественным налогам (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67)

12:00 Челябинск – 12 часов состоится траурный митинг, посвященной годовщине со дня начала блокады города-героя Ленинграда (мемориал у памятного знака «Ленинградский мост» на проспекте Победы)

16:00 Челябинск – Высадка сосен в рамках проекта «Зеленый десант» (Комсомольский пр., 30Б территория МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Курчатовского района)

18:00 Челябинск – Открытие II фестиваля «Предчувствие» (кинотеатр Пушкина, ул. Пушкина, 64)

Челябинск. Другие новости 04.09.19

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