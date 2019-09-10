10 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10.09.2019, вторник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием врио главы города Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Брифинг по вопросу реорганизации подведомственных учреждений главного управления лесами Челябинской области и создания новой структуры – управление лесничествами региона (ул. Энгельса, 54)

16:00 Челябинск – Открытие фестиваля иммерсивных спектаклей PULSE в Челябинске. Публика увидит «Черный перформанс», посвященный творчеству новатора, авангардиста, философа Казимира Малевича (пл. Революции, площадка перед Молодежным театром)

18:00 и 21:00 Челябинск – Спектакль «Старосветские помещики» – ROAD-DRAMA по мотивам повести Николая Гоголя режиссера Игоря Бармасова (институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-А, аудитория 3408)

Челябинск. Другие новости 09.09.19

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