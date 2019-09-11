11 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11.09.2019, среда

10:00 Челябинск – Глава региона Алексей Текслер проведет областное совещание с главами муниципальных образований (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Карталы – В следственном отделе по городу Карталы заместитель руководителя СУ СКР по Челябинской области Константин Мирошниченко проведет прием граждан с обращениями по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, а также по обращениям, содержащим сведения о признаках преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (ул. Ленина, 6)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Губернаторская премия в сфере государственной национальной политики» (пресс-центр «Града Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)

14:00 Челябинск – Общественная палата Челябинской области проведет круглый стол «Развитие туризма на курорте Кисегач: проблемы и перспективы» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

Челябинск. Другие новости 10.09.19

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