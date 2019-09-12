12 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12.09.2019, четверг

10:00 Челябинск – Военно-спортивная игра «Уральская зарница» с участием семи студенческих команд (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 76)

11:00 Карталы – Пресс-конференция на тему сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области, которую отправят железной дорогой нуждающимся семьям и детским домам города Тулун, оказавшегося в эпицентре стихии (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 97)

13:00 Челябинск – Торжественное открытие экологической тропы «Лесные сказки» – всесезонного пешеходного маршрута протяженностью 700 метров – на территории Челябинского городского бора (старт от памятника Курчатову)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Новые правила перехода на спецсчета капремонта многоквартирных домов» (пресс-центр ИД «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Итоговая пресс-конференция в день закрытия II Международного кинофестиваля «Предчувствие» в Челябинске (пл. Революции, 4, 4 этаж)

17:00 Челябинск – Танцевальный флешмоб, посвященный этапу Гран-при по фигурному катанию (ледовая арена «Трактор»)

18:15 Челябинск – Торжественное открытие этапа Гран-при по фигурному катанию (ледовая арена «Трактор»)

Челябинск. Другие новости 11.09.19

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