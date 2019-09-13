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Пятница, 13 сентября 2019, 06:57 мск

Новости Челябинск

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13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

13.09.2019, пятница

  • 10:00 Челябинск – Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант». Участие в тестировании примут участие горожане старше 18-ти лет («Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, 31)

  • 11:00 Челябинск – XII отчетно-выборная конференция Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области с участием главы региона Алексея Текслера (пос. Смолино, парк-отель «Березка», ул. Чапаева, 118)

  • 13:00 Челябинск – Митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий (пос. Шершни, мемориал «Золотая гора»)

  • 14:00 Челябинск – Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит среднюю общеобразовательную школу № 24 (ул. Жукова, 47)

  • 18:00 Челябинск – В театре кукол состоится премьера спектакля для взрослых «Сон Джульетты» (ул. Кирова, 9)

  • 18:00 Челябинск – Открытие шестого театрального форума студенческих коллективов «Унивест-2019» (площадка около театра-студии «Манекен», ул. Сони Кривой, 79-А)

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