14-16 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14.09.2019, суббота

11:00 Челябинск – Праздник с участием авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» (аэродром «Шагол»)

11:00 Челябинск – Всероссийский танцевальный флешмоб с целью поддержать материнство. К участию приглашаются горожанки в декрете, будущие мамы и мамы с детьми, в том числе с малышами в слингах» (ботанический сад ЧелГУ, философский сад камней)

12:00 Челябинск – Финал Уральского танкового кибертурнира «Битва заводов» с участием Челябинского металлургического комбината, «Лукойл-Пермь», Первоуральского новотрубного завода и Курганского машиностроительного завода, которые поборются за первенство в игре World of Tanks (клуб Winstrike, ул. Ленина, 86)

12:00 Челябинск – Специальный мастер-класс, во время которого все желающие научатся проводить сердечно-легочную реанимацию, прием Геймлиха, узнают, как обрабатывать и перевязывать раны и что делать при ожогах. Также специалисты областного центра медицинской профилактики расскажут, как распознавать признаки инфарктов и инсультов, объяснят, в какое время необходимо оказать первую помощь, а также научат правильно разговаривать с диспетчерами скорой помощи. Все знания гости мероприятия смогут отработать на специальных манекенах (Челябинская областная научная библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж)

15.09.2019, воскресенье

15:00 Челябинск – Фестиваль мыльных пузырей (сквер имени Колющенко)

18:00 Челябинск – Финал конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках «Рожденная побеждать!» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Изумрудный»)

16.09.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 13.09.19

Дольщики в панике: «Академ Riverside» достраивать не на что. / Новый трамвай, поступивший в Челябинск, снова сломался. / 5G на смартфоне разогнали до 2,46 Гбит/с. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»