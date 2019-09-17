17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

17.09.2019, вторник

10:00 Челябинск – В челябинском техникуме-интернате, где молодых инвалидов обучают востребованным на рынке труда профессиям, начинается производственная практика (ул. Марченко, 31)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню безопасности пациента, который отмечается в России впервые (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

16:00 Челябинск – Первый этап XXXIV конференции челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», где делегаты подведут итоги избирательной кампании 2019-го года и рассмотрят вопрос о формировании городской думы (Уральский социально-экономический институт, ул. Свободы, 155/1, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 16.09.19

Челябинцы требуют отставки главы госкомитета охраны памятников культурного наследия. / Из-за обрыва контактной сети северо-запад Челябинска остался без троллейбусов. / Нет пределов озабориванию: на набережной в центре Челябинска возвели гранитную стену (ФОТО). Читать дальше

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