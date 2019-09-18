18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18.09.2019, среда

07:00 Челябинск – Рабочая поездка главы Челябинской области Алексея Текслера в Красноармейский район (отъезд от резиденции губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Официальная программа мероприятий в рамках седьмой встречи руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-А, конференц-зал «Консул»)

10:00 Челябинск – ХК «Трактор» по случаю первого матча домашней серии представит игровую майку-рекордсменку с тысячей фамилий владельцев абонементов этого сезона (ул. Крылова, 16-А)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ЗСО, ул. Кирова, 114, каб. 504)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие мемориальной доски в память о гендиректоре АО «ЧРЗ «Полет» Виталии Илейко с участием главы Центрального района Виктора Ереклинцева (ул. Тернопольская, 6)

Челябинск. Другие новости 17.09.19

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