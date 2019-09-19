19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2019, четверг

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Запуск оборудования, приобретенного на средства льготного займа Фонда развития промышленности, с помощью которого в регионе планируется увеличить серийное производство радионавигационных комплексов для организации безопасного воздушного движения (ул. Монакова, 1, каб. 1)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие туризма на курорте Кисегач: проблемы и перспективы» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (ЗСО, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

15:00-16:00 Челябинск – Управление Росреестра Челябинской области проведет горячую линию для журналистов (телефон горячей линии: 8(351) 237-27-10)

Челябинск. Другие новости 18.09.19

В одном из общежитий Златоуста прогремел взрыв, есть погибшие. / Приятные партнеры экс-мэра Челябинска идут под суд. / Устал, не устал? Робот «Федор» отказался включаться после приземления. Читать дальше

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